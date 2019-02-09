غوتيرش يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن ليبيا اليوم

المصدر: أديس أبابا - وكالات

يلتئم اليوم، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاجتماع الرباعي الخامس بشأن ليبيا، على هامش أعمال القمة الأفريقية الثانية والثلاثين والمنعقدة هناك.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن مصادر بالجامعة العربية، بأديس أبابا، أنه سيشارك في الاجتماع، الذي يعقد بمقر الاتحاد الأفريقي، كل من: الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

والممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية فردريكا موغريني، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي. ويأتي الاجتماع في سياق التزام الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق القائم في ما بينهم، دعماً للعملية السياسية في ليبيا.