المغرب يقر قانون الخدمة العسكرية

المصدر: الرباط ـ وكالات

أقر مجلس وزاري، ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، تطبيق قانون الخدمة العسكرية، الذي من المرتقب بدء العمل به الخريف المقبل بدفعة أولى تضم 10 آلاف مجند.

وأكد بيان للناطق باسم الديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، المصادقة على مشروعي مرسومين لتطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.

وأوضح أن الملك أصدر توجيهاته «العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة». يشار إلى أنه أُعلن في أغسطس الماضي عن عودة العمل بالخدمة العسكرية في المغرب، بعدما ألغيت عام 2006، وأحيل المشروع بعد ذلك إلى غرفتي البرلمان للمصادقة عليه. ومدة الخدمة هي 12 شهراً، تشمل الشباب بين 19 و25 عاماً.