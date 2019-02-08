مقترح تركي لتشكيل قوة مهام مشتركة مع وواشنطن لمكافحة تنظيم داعش

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن مقترح تركي لتشكيل قوة مهام مشتركة بين أنقرة وواشنطن، بهدف تنسيق انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية.

وجاء تصريح تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التي يزورها للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح الوزير التركي، في تصريح صحافي، أنه سيجري تقييم المقترحات المتبادلة للطرفين، من أجل إتمام مرحلة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بدون مشاكل.

وتابع قائلاً: «الوفد التركي كان أمس في واشنطن، وتم الاتفاق على تشكيل قوة مهام مشتركة لتنسيق الانسحاب الأمريكي من سوريا، وكنت قد بحثت مع نظيري (الأمريكي) مايك بومبيو هذا الأمر، والأخير أبدى إيجابية للمقترح، والقوة ستكون معنية فقط بتنسيق الانسحاب». وأشار تشاووش أوغلو إلى وجود نوع من السرعة في تطبيق خريطة الطريق حول منبج السورية، رغم الظروف الجوية السيئة. واشنطن- وكالات