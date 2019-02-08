فصائل في غزة تتهم السلطة بقطع رواتب الموظفين والأسرى

المصدر: غزة - د ب أ

اتهمت فصائل فلسطينية في غزة، أمس، السلطة الفلسطينية بقطع رواتب آلاف الموظفين التابعين لها والأسرى لدى إسرائيل من سكان القطاع.

واعتبرت لجنة الأسرى، في بيان، سلوك السلطة الفلسطينية في قطع الرواتب جريمة كبيرة بحق الوطن والوطنية. وقال الناطق باسم اللجنة، داود شهاب، إن قطع الرواتب شمل أسرى لدى إسرائيل وآخرين محررين وجرحى. واعتبر شهاب أن إجراء السلطة تم على خلفية التجاذبات السياسية، ويستهدف الشعب الفلسطيني ونضاله.

من جهته، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب 5043 من موظفيها من سكان القطاع، لافتاً إلى أن الإجراء تمّ دون الاستناد إلى أية مسوغات قانونية، وبشكل يتعارض مع قانوني الخدمة المدنية.