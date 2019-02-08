لبنان: اتهام 27 شخصاً بجرم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان، فادي صوان، أمس، ثلاثة قرارات اتهام بحق 27 شخصاً، بجرم الانتماء إلى التنظيمين الإرهابيين المسلحين، أحرار الشام وتنظيم داعش.

واتهم القاضي صوان في القرار الأول، وفق مصدر رسمي لبناني، السوري وحيد محمد نور العبدالله و16 من رفاقه، بجرم الانتماء لتنظيم أحرار الشام، والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري.

وفي القرار الثاني، اتهم القاضي صوان السوري بسام محمد النميري وسبعة من رفاقه، بجرم الانتماء لتنظيم أحرار الشام، والقتال في سوريا. واتهم القاضي صوان في القرار الثالث جهاد أحمد أبو حمزة ورفيقه بجرم الانتماء إلى داعش، والتحريض على الانتماء إليه في سوريا. وأحال القاضي المتهمين إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.