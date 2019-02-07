السعودية وألبانيا توقّعان اتفاقيتين ومذكرة تفاهم دعماً للتعاون

المصدر: الرياض - د.ب.أ

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس الوزراء الألباني آدي راما في مباحثات رسمية، في الرياض أمس، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن خادم الحرمين ورئيس مجلس الوزراء الألباني، شهدا عقب جلسة المباحثات «توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية ألبانيا».

وأضافت الوكالة، أنه «جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة». كما تم توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون في مجال الخدمات الجوية.