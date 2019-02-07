قوات بحرية كويتية ومصرية تختتم تمرين «صباح 1»

المصدر: الكويت - د.ب.أ

أنهت القوة البحرية الكويتية ونظيرتها المصرية، أمس، فعاليات تمرين (صباح 1) المشترك بين القوة البحرية الكويتية والقوة البحرية المصرية الذي أقيم في قاعدة محمد الأحمد البحرية.

وبحسب بيان صادر من الجيش الكويتي، رحب آمر القوة البحرية الكويتية، اللواء الركن بحري خالد الكندري، في كلمة، برئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية، اللواء أركان حرب ناصر محمد عاصي، والوفد المصري، واستعرض أهم ما تم إنجازه خلال التمرين من عقد محاضرات نظرية وعملية بقاعدة محمد الأحمد البحرية.

وأضاف البيان أن التمرين يهدف إلى توحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات، إضافة إلى تدريبات ميدانية لعمليات الإنزال البحري للجنود والعربات المقاتلة الخاصة بالملاحة والمناورات البحرية في المياه الإقليمية الكويتية، موضحاً أن تمرين «صباح 1» يُعدّ الأول من نوعه لكلا الجانبين، من خلال مشاركة قطاعات مختلفة من القوات البحرية الكويتية والقوات البحرية المصرية.

وقال البيان إن رئيس أركان الجيش الكويتي استمع إلى إيجاز مفصل عن مراحل ومجريات التمرين والأهداف التي تم التعامل معها، كما شاهد عدداً من التطبيقات العملية للوحدات المشاركة من الجانبين، التي تضمنت وحدة الضفادع البشرية والمشاة البحرية والصاعقة البحرية.