مسؤول يمني يدعو إلى الوحدة لاستعادة مؤسسات الدولة

المصدر: أبين ـ سبأنت

قال نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري، «إن هذه المرحلة هي استعادة وبناء الدولة، وعلى الشخصيات الاجتماعية والوجهاء أن يكونوا السند في بناء الدولة التي استلبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، والتي يجب علينا أن نقف صفاً واحداً لهزيمة مشروعها الإمامي والسلالي».

جاء ذلك خلال افتتاحه اللقاء التشاوري الموسّع لوجهاء وأعيان محافظة أبين، والذي عقد بمدينة زنجبار.

وأضاف الميسري: «يجب علينا جميعاً الاصطفاف من أجل استعادة مؤسسات الدولة، وأن يكون للشخصيات الاجتماعية دور كبير في هذا الجانب.. فعندما غابت الدولة التهم الحوثيون صنعاء واستحوذوا بالحكم، واستفردوا بالدولة والقبيلة وعندما تغيب الدولة ينتشر الفساد».