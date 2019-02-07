الحوثي يُغلق مكتب مكافحة الاتجار بالبشر

المصدر: صنعاء- وكالات

عقب قيامها بنشر فضائح وجرائم ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، بحق الشعب اليمني، أقدم الانقلابيون على إغلاق مكتب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العاصمة صنعاء. وكانت المنظمة قد نشرت تقارير تكشف قيام الحوثيين ببيع وسرقة الأعضاء البشرية، التي يعود بعضها لقتلاهم في الجبهات.

وقال رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل، إن ميليشيا الحوثي شرعت بملاحقة كافة العاملين بالمنظمة بسبب ما أثارته مؤخراً من جرائم حوثية، وأكد أن بحوزتهم وثائق وأدلة على تلك الجرائم، بما في ذلك بيع وسرقة الأعضاء البشرية.

وكانت منظمة مكافحة الاتجار بالبشر قد أصدرت تقريراً تضمن إدانة لميليشيا الحوثي بسبب استغلالها للجرحى والمصابين. وأكد التقرير تعمّد الميليشيا انتزاع أجزاء من أعضاء الجرحى، وبيعها عبر شبكة خارج اليمن.