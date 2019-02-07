اتفاق بين بغداد وأربيل على عودة البيشمركة إلى كركوك

المصدر: بغداد- البيان- وكالات

أعلن أمين عام وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق جبار ياور، الاتفاق مع وزارة الدفاع الاتحادية على عودة البيشمركة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها، وفق المادة 140 من الدستور، فيما بحث العراق وإيطاليا اليوم تعزيز تعاونهما الأمني والتجاري وتدريب القوات العراقية ومواجهة الإرهاب والعمل مع اليونيسكو لحماية الآثار العراقية، بينما رجح قاسم، شقيق الروائي علاء مشذوب المغتال أن تكون التدوينة التي كتبها أخيه قبل أيام من مقتله، على صفحته في فيسبوك عن المرشد الإيراني الراحل الخميني، السبب وراء اغتياله بهذه الطريقة.

وقال أمين عام وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق جبار ياور، في بيان صحفي إن «المفاوضات مع وزارة الدفاع العراقية كانت جادة، وكان هناك تفاهم لدى الجانبين بضرورة العمل المشترك». وأضاف «عقدنا اجتماعاً بين الجانبين بعد مرور سنة وأشهر عدة على الاجتماعات التي عقدت في الموصل حول أحداث 16 أكتوبر 2017 وما رافق ذلك من خرق للمادة التاسعة من الدستور التي تمنع استخدام الجيش ضد المواطنين، حيث استخدمت القوة لإخراج البيشمركة من المناطق التي استعادتها من داعش».

وأشار إلى أن «الاجتماع يهدف لاستئناف العمل المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في ديالى وطوزخورماتو وكركوك ومخمور وشرق الموصل وغربها».

الأمن

إلى ذلك، ناقش الرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماعه في بغداد أمس، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي يزور العراق، سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى جانب مناقشة آخر المستجدات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار صالح إلى أن تطور العلاقات بين البلدين يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة شعبيهما مؤكداً حرص العراق على إقامة علاقات فعالة وموسعة مع إيطاليا ودول الاتحاد الأوربي عامة. وأشاد بحسب مكتبه في بيان صحافي تابعته «إيلاف» بمشاركة إيطاليا في التحالف الدولي ضد الإرهاب وتقديمها الإسناد للقوات الأمنية العراقية ومساهمتها في العديد من المشاريع الخدمية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإيطالي دعم بلاده لجهود محاربة الإرهاب ورغبتها الجادة في تعزيز التعاون الثنائي ومشيداً بحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.

كما بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي مع نظيره الإيطالي جوزيبيه كونتي سبل تطوير علاقات بلديهما إلى جانب مناقشة جهود دعم الأمن والاستقرار في العراق.

تفاصيل

إلى ذلك، تكشفت تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الروائي العراقي علاء مشذوب، وأسباب مقتله، السبت الماضي، في مدينة كربلاء، بإطلاق مجهولين 13 رصاصة، استقرت في جسده.

ورجح قاسم، شقيق علاء مشذوب، أن تكون التدوينة التي كتبها أخوه قبل أيام من مقتله، على صفحته في فيسبوك عن المرشد الإيراني الراحل الخميني، السبب وراء اغتياله بهذه الطريقة.

ووجه مشذوب انتقادات إلى الخميني بسبب معاداته للعراق بعد أن خرج منه، واتخاذه مواقف ضد البلاد التي استضافته فترة طويلة، وهي انتقادات يرجح كثيرون أن تكون السبب وراء اغتياله.