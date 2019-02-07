مساعدات إنسانية تصل إلى مخيم الركبان

المصدر: دمشق - أ.ف.ب

وصلت قافلة مساعدات إنسانية مخصصة لمخيم الركبان في جنوب شرق سوريا، حيث يعيش آلاف النازحين ظروفاً مأساوية قرب الحدود مع الأردن، في عملية هي الأولى منذ ثلاثة أشهر، وفق ما أعلن الهلال الأحمر العربي السوري.

وتضم القافلة، التي وصلت إلى أطراف المخيم، 133 شاحنة محمَّلة مواد إغاثية، من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات صحية، إضافة إلى مواد تغذية وألبسة للأطفال، وفق ما أوضحت ناطقة باسم الهلال الأحمر السوري. وأوردت المنظمة في بيان: «بعد ثلاثة أشهر على إدخال أول قافلة مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان، تُكمل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، بالتعاون مع الأمم المتحدة، واجبها الإنساني تجاه أكثر من 40 ألف شخص يعيشون في المخيم».