شهيد فلسطيني في سجون الاحتلال

المصدر: القدس المحتلة - البيان، وكالات

استشهد الأسير الفلسطيني فارس بارود المحكوم عليه بالسجن المؤبد ويقبع في سجون الاحتلال منذ 1991. وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، أن الظروف والأسباب التي أدت إلى استشهاد الأسير لم تتضح بعد، ولكنه تعرض إلى إهمال طبي متعمد خلال السنوات الماضية، ولم تقدم له الرعاية الطبية التي كان من المفترض أن توفر له داخل الأسر. وذكرت الهيئة، أن الأسير بارود من الحالات المرضية في سجون الاحتلال، حيث يعاني من وضع نفسي صعب، بالإضافة إلى خضوعه نهاية العام 2018 لعملية استئصال جزء من الكبد، كانت نتاج إهمال طبي ممنهج ومتعمد.

انفتاح

سياسياً، أبدى أكبر منافس انتخابي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، انفتاحاً على إزالة مستوطنات من الضفة مستقبلاً. وقال الجنرال السباق، بيني جانتس: «نحتاج لإيجاد طريقة لعدم الهيمنة على الآخرين». وأضاف: «نحن بحاجة إلى تعلم الدروس وتطبيقها في مكان آخر». إلى ذلك، أعرب ناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن ترحيب حذر بتصريحات بيني جانتس، مشيراً إلى أنّ تصريحات الجنرال السابق بيني جانتس عن التسوية مع الفلسطينيين مشجعة، لا سيّما إذا تمسك برأيه في حال نجاحه في الانتخابات.

شرعنة استيطان

على صعيد متصل، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بتأييد مشاريع استيطانية أدت إلى بناء عشرات المستوطنات في الضفة بما فيها القدس منذ احتلالها في 1967. وقال تقرير حقوقي إن المحكمة منذ احتلال الضفة في 1967 سمحت لإسرائيل بإقامة مؤسستين قضائيتين ومؤسستي تخطيط وبناء منفصلتين، وتجاهلت سياسيات إسرائيل التي تميز بين المجتمع المدني للمستوطنين والمجتمع المدني الفلسطيني.

تجاهل

وأضاف أنّ المحكمة العليا تجاهلت إقصاء ممثلين فلسطينيين عن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية، واعتماد مخططات هيكلية إلزامية عمرها 80 عاماً، لا تتلاءم مع الوقائع الحالية، بينما تم إعداد مخططات هيكلية حديثة للمستوطنات، مشيراً إلى بناء 250 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الأعوام الخمسين التي سيطرت فيها إسرائيل على مختلف مناطق الضفة، في مقابل بناء قرية فلسطينية واحدة.

اعتقالات

اعتقلت قوة من الاحتلال، فجر أمس، شابين فلسطينيين على حدود قطاع غزة. ووفق ناطق عسكري، فإن المعتقلين لم يكن بحوزتهما أي أسلحة وتمّ نقلهما للتحقيق معهما من قبل جهاز الأمن الداخلي، مشيراً إلى أنّه تمّ اعتقال الشابين لدى محاولتهما التسلل إلى إحدى البلدات الإسرائيلية المقامة قرب حدود شمال قطاع غزة، كما اعتقلت سلطات الاحتلال، فجراً، عدداً من الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إنّ الاحتلال اعتقل عشرة فلسطينيين من بلدة طولكرم.