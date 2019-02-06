14 حركة مسلحة توقع اتفاق سلام مع حكومة أفريقيا الوسطى في الخرطوم

وقعت 14 حركة مسلحة، أمس، بالأحرف الأولى على اتفاق للسلام مع حكومة أفريقيا الوسطى، وذلك في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأعلن الاتحاد الأفريقي أنه سيتم لاحقاً التوقيع النهائي في أفريقيا الوسطى نفسها.

وتمت مراسم التوقيع في الخرطوم، التي احتضنت مفاوضات بهذا الشأن، وذلك بحضور رئيسي السودان عمر البشير وأفريقيا الوسطى فاوستان اركانج تودايرا، وعدد من كبار الدبلوماسيين الدوليين والإقليميين. وكان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى وصل إلى السودان أمس.

وتوصلت الحكومة والمعارضة إلى اتفاق السلام بعد مفاوضات انطلقت في الخرطوم في 24 يناير الماضي.

وقبيل التوقيع، صافح رئيسا السودان وأفريقيا الوسطى قادة الحركات المسلحة الـ 14، في تقليد لتأكيد المصالحة والسلام.الخرطوم - د.ب.أ