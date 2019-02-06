50 طن مساعدات من «الهلال» لـ 8800 مستفيد بشبوة

المصدر: شبوة- وام

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال الأسبوع الماضي 50 طناً من المساعدات الإنسانية الإضافية لعدد من مديريات محافظة شبوة، استفاد منها أكثر من 8808 أفراد من الأسر الفقيرة والمحتاجة شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية، وذلك في إطار استمرار البرنامج الإنساني الذي تقوم به الهيئة ضمن سلسلة من حملات الدعم الإنساني في محافظة شبوة.

وأوضح محمد سالم الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي باليمن، أن فريق الهيئة المتواجد في محافظة شبوة قام بتوزيع 1420 سلة غذائية من المساعدات الإنسانية تحتوي على المكونات الرئيسية للغذاء على ذوي الدخل المحدود في مديريات مرخة العليا ومناطق البدو الرحل بمديرية عتق وذوي الدخل المحدود بمديرية نصاب بمحافظة شبوة، ونجح بالوصول إلى مناطق نائية مكتظة بالسكان تعاني الأسر فيها وضعاً إنسانياً ومعيشياً صعباً، حيث أسهمت مساعدات «الهلال» في التخفيف من معاناة الأسر والأهالي.

وأكد الجنيبي، أن المساعدات تأتي كرسالة محبة من الشعب الإماراتي يقدمها الفريق الإنسانـي والإغاثي الإماراتي إلى جميع شرائح الشعب اليمني كجزء من الواجب الإنساني في ظل الظروف الراهنة.. مشيراً إلى أن فريق الإغاثة ينسق جهوده مع عدد من الجمعيات والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية لتقديم برامج إنسانية وإغاثية تلبي احتياجات الساحة اليمنية.