هادي يمنح وسام الواجب لأسر ضحايا الألغام في «مسام»

المصدر: الرياض - سبأنت

منح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، وسام الواجب لأسر ضحايا الألغام العاملين الأجانب في المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) الذين قضوا في حادثة نزع وتجميع وتفجير الألغام بمحافظة مأرب.

واستقبل هادي مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، وسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، ومدير مركز «مسام» أسامة القصيبي وعدداً من العاملين في المشروع وأهالي الضحايا من كرواتيا وكوسوفو وجنوب أفريقيا وغيرها.

وعبر عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، مشيداً بإنسانيتهم وبطولاتهم التي قدموها من خلال عملهم الميداني في مساعدة الشعب اليمني وفي مناطق حقول الألغام التي يعملون فيها على الدوام لخدمة الإنسانية وزرع البسمة والحياة لدى الأسر والشعوب المتضررة.

وقال الرئيس اليمني: «نستقبلكم في ظروف صعبة ولكن المراحل والمهام الصعبة سمة الأبطال وصانعي الأحداث والتحولات الإيجابية الكبيرة لخدمة الإنسانية والشعوب، وإن الأحداث رغم مآسيها إلا أنها أيضاً عامل تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين الشعوب».

ولفت إلى جرائم الميليشيا الحوثية الانقلابية التي زرعت الأرض اليمنية بحقول من الألغام تقدر بالملايين من مختلف أنواع الصواعق والمتفجرات، وما حملته وتحمله معها من كوارث ومآس إنسانية طالت الأبرياء في طول اليمن وعرضه مخلفة معها عاهات وإعاقات دائمة لخيرة شباب وأطفال اليمن.