إصابة 4 شرطيين مصريين في هجوم مسلّح

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أعلن مسؤول أمني مصري، إصابة أربعة عناصر شرطة بجروح، أمس، إثر هجوم مسلح استهدف حاجزاً أمنياً في الوادي الجديد، في وقت تنفذ السلطات المصرية حملة واسعة ضد المتطرّفين، ولا سيّما في شمالي سيناء والمنطقة الغربية.

ووقع الهجوم في منطقة صحراوية عند حاجز أمني يسمى بغداد يقع على بعد 70 كيلومتراً جنوبي مدينة الخارجة جنوب غربي مصر في محافظة الوادي الجديد، وعلى الطريق الذي يربطها بمدينة الأقصر، وفق المسؤول.

وأوضح المسؤول الأمني، أن قوات الأمن ردّت على هجوم مسلح، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار. وتبنى تنظيم داعش الهجوم، مؤكّداً أنه استهدف حاجزاً للشرطة المصرية على طريق بغداد - الأقصر في محافظة الوادي الجديد بجنوب غربي مصر.