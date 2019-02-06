مقتل 7 وإصابة 16آخرين إثر انقلاب شاحنة لمنقبين عن الذهب

المصدر: نواكشوط - د.ب.أ

لقي سبعة أشخاص حتفهم، أمس، جراء انقلاب شاحنة لمنقبين عن الذهب في أقصى شمال موريتانيا. وأفادت مصادر محلية، بأن شاحنة لنقل الحجارة التي يحتمل احتواؤها على كميات من الذهب، كان على متنها 28 شخصاً، انقلبت بالقرب من منطقة قلب أندور الغنية بالذهب، قرب الحدود مع الصحراء الغربية.

وأوضحت المصادر، أن 16 آخرين أصيبوا بجروح، وأن بعضهم حالته خطرة. وتم نقل المصابين إلى مدينة ازويرات والتي تبعد 850 كلم شمال العاصمة نواكشوط.

وكانت السلطات الموريتانية سمحت العام الماضي بالدخول إلى منطقة قلب أندور الغنية بالمعادن، والتي كانت منطقة عسكرية محظورة أمام المنقبين عن الذهب. وربطت السلطات المنطقة النائية للتنقيب بشبكة الاتصالات الخلوية.