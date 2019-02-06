حاكم مصرف لبنان: تطورات مالية إيجابية منذ تشكيل الحكومة

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أكّد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أمس، حدوث تطورات مالية إيجابية بعد تشكيل الحكومة الجديدة. و

نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن سلامة عقب استقباله من قبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في قصر بعبدا: «بعد تشكيل الحكومة الجديدة، أصبح الدولار معروضاً في السوق المحلية لشراء الليرة اللبنانية، وهذا يعيد تعزيز دور العملة الوطنية في الادخار، دولياً شهدت أسعار سندات اليورو ارتفاعاً، ما أعاد إلى هذه الأسعار زيادة نسبتها 10 في المئة قياساً إلى الأسعار التي كانت بلغتها».

وأوضح سلامة، أنّه وضع الرئيس عون في صورة التطورات الإيجابية وعمل مصرف لبنان. وتم إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة الخميس الماضي بعد تعثر استمر شهوراً.