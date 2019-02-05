وزارة الطيران المصرية تنفى اختطاف طائرة سودانية أقلعت من القاهرة

المصدر: (د ب أ)

نفت وزارة الطيران المدنى المصرية مساء اليوم الثلاثاء، ماتردد عن محاولة لاختطاف طائرة ركاب سودانية بعد إقلاعها من مطار القاهرة فى طريقها إلى الخرطوم، مؤكدة أنه انتابت أحد الركاب حالة هياج وتم السيطرة عليه قبل الهبوط بالخرطوم.

جاء ذلك فى بيان إعلامى أصدرته وزارة الطيران المدنى مساء اليوم الثلاثاء وذكر البيان: " صرح الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى أن ما تم تداوله اليوم الثلاثاء ببعض المواقع الالكترونية حول محاولة اختطاف طائرة سودانية فى طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم و تم السيطرة عليها من السلطات السودانية.. عار تماماً من الصحة .

وكانت وكالة أنباء السودان (سونا) قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية السودانية تعرضت ظهر أمس في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم لمحاولة اختطاف، حيث قام احد الركاب بمحاولة الدخول إلى كابينة القيادة وهو ضمن عدد من الركاب المرحلين لاسباب تتعلق بالهجرة من مصر، ولكن تمكن طاقم الطائرة من السيطرة على الوضع والقبض عليه وأكملت الطائرة رحلتها وهبطت بسلام في مطار الخرطوم حيث تم تسليمه للسلطات المختصة لمباشرة إجراءاتها.