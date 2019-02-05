وزير اسرائيلي يقتحم الأقصى برفقة عشرات المستوطنين

المصدر: وام

اقتحم أوري أرئيل وزير الزراعة الإسرائيلي صباح اليوم يرافقه عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في ظل حراسة مشددة من شرطة الاحتلال و الوحدات التي تواصل فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

يأتي اقتحام أرئيل بعد يوم واحد من اقتحام قائد شرطة الاحتلال في القدس المحتلة للمسجد على رأس مجموعة من كبار ضباط شرطة الاحتلال والعديد من الصحفيين الإسرائيليين.

و ذكر مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس إن الوزير أرئيل يرافقه عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته حتى قبة الصخرة وبعضهم أدوا طقوسا تلمودية عند باب الرحمة شرق المسجد بحماية شرطة الاحتلال.

على صعيد متصل نظم مستوطنون الليلة الماضية مسيرة بمحيط المسجد الأقصى وداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة احتفالا بدخول "الشهر العبري الجديد".

وتزامنت هذه الاقتحامات مع قرارات لشرطة الاحتلال بإبعاد سبع سيدات مقدسيات عن المسجد الأقصى لمدة اسبوعين بتهمة "الجلوس في منطقة باب الرحمة" داخل المسجد خلال فترة اقتحامات المستوطنين.