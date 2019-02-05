تونس تمدد الطوارئ لمدة شهر

المصدر: تونس - د ب أ

قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر بدءاً من اليوم الثلاثاء.

وأفاد بيان من الرئاسة التونسية بتمديد حالة الطوارئ بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وبعد تداول مجلس الأمن القومي في الموضوع.

وتستمر فترة التمديد حتى يوم السادس من مارس المقبل.

ومددت تونس بشكل منتظم حالة الطوارئ المعلنة منذ التفجير الإرهابي في نوفمبر عام 2015، حينما فجّر عنصر متشدد نفسه بحزام ناسف في حافلة للأمن الرئاسي ما تسبب في مقتل 12 عنصراً أمنياً.

وتبنى تنظيم «داعش» المتطرف الهجوم بالإضافة إلى هجومين كبيرين في العام ذاته خلّفا 59 قتيلاً من السياح الأجانب.