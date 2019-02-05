مفوضية الانتخابات الليبية: جاهزون للاستفتاء

المصدر: عواصم-البيان،وكالات

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أمس أنها جاهزة لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور خلال العام الجاري في حال توفر الدعم فيما حذرت منظمة أمريكية من استمرار عدم الاستقرار في ليبيا الذي يفتح المجال لعودة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال رئيس المفوضية عماد السائح إن الاستفتاء متوقف على تمويل حكومة الوفاق للعملية والاستعدادات الأمنية في المدن الليبية. ولفت السائح إلى أن المفوضية تنتظر استلام تعديلات بعض مواد قانون الاستفتاء من مجلس النواب.

تقرير منظمة

في الأثناء، توقع تقرير صادر عن «مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة» استمرار ما سماها «الحرب الأهلية» في ليبيا ما يساهم في خلق بيئة غير مستقرة تفضي لعودة ظهور الجماعات المسلحة مثل «داعش».

وقال تقرير المنظمة الأمريكية غير الحكومية، بشأن الصراعات المسلحة المستمرة في العام 2019 إن آثار الربيع العربي في 2011 وما تلاه من حروب أهلية لا تزال تتسبب في عدم استقرار في ليبيا، مضيفاً إنه في الفترة التي أعقبت إطاحة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي عانى البلد فترة من العنف بين الفصائل،اندلع عندما رفضت الميليشيات إلقاء السلاح.