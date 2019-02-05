الإعدام لـ 8 متهمين في «محاولة اغتيال السيسي»

المصدر: القاهرة - وكالات

قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق 8 متهمين من أصل 292 متهماً في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمفتي لأخذ الرأي الشرعي بإعدامهم. وحددت المحكمة جلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين ارتكبوا أكثر من 17 عملية إرهابية ومحاولة اغتيال ورصد، وحاولوا اغتيال السيسي أثناء تأديته العمرة كما اشتروا مواد متفجرة ووضعوها بالطابق 34 بأحد الفنادق، ظناً منهم أن السيسي سيقيم فيه.

واعترف المتهم أحمد بيومي قائد الخلية، أن زوجته عرضت ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها خلال أداء السيسي للعمرة حتى تشغل القوات، في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهداف السيسي.

إلى ذلك، أعلنت الداخلية المصرية،القضاء على خلية إرهابية بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، بضربة جوية ومقتل ثمانية من عناصرها.

وقال الناطق باسم الجيش المصري في بيان إن الضربة تمت بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بتواجد خلية إرهابية بالظهير الصحراوى تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأضاف أنه بعد تحديد أماكن تواجدهم بكل دقة، قامت القوات الجوية باستهداف البؤرة الإرهابية وأسفرت العملية عن القضاء على ثمانية إرهابيين.