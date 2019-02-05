التحالف العربي: 448 تصريحاً للسفن لدخول الموانئ

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن هناك تعطيلاً متعمداً من ميليشيا الحوثي لتحركات المنظمات المدنية، معلناً أنه تم إعطاء 448 تصريحاً للسفن لدخول الموانئ اليمنية، غير أن الميليشيا تتعمد تعطيل دخول السفن إلى الموانئ. وقال الناطق باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي، إن ميليشيا الحوثي تعمل على نقل أسلحة إلى الحديدة.

وأوضح أن الجندي السعودي المحرر وصل إلى قاعدة الرياض بحالة صحية سيئة، لأن ميليشيا الحوثي لم تكن تقدم له الرعاية الصحية. وأشار إلى أن قوات التحالف اكتشفت ودمرت 4 ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي، لافتاً إلى أنه تم اعتراض طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيا الانقلابية قبل أيام.

وعرض المالكي في المؤتمر الصحافي الدوري في الرياض صوراً للطائرة الدرون إيرانية الصنع التي أسقطها ودمرها التحالف قبل أيام.

وقال المالكي إن التحالف يستهدف مستودعات طائرات بلا طيار قرب صنعاء. وتابع المالكي قائلاً: «استهدفنا في 23 من يناير الماضي مقاتلين حوثيين ومدربين في محافظة ذمار». وكشف عن أن التحالف حدد توقيت التدريبات ثم استهدف الموقع العسكري للحوثيين في محافظة ذمار. وأضاف المالكي أن غارات التحالف قتلت 181 عنصراً في موقع تدريبات الحوثيين في المحويت يوم 23 يناير.

وكشف أنه تم تدمير عدد من معسكرات ميليشيا الحوثي المخصصة لتجهيز الجنود الذين يتم تحريكهم لمحافظة صعدة والحديدة. ولفت إلى أنه قبل استهداف المعسكرات يتم التأكد من عدم وجود أي أطفال مجندين، موضحاً أن هناك أكثر من 270 قتيلاً من ميليشيا الحوثي جراء قصف معسكراتهم، وقد تستّروا على العدد الفعلي للقتلى حفاظاً على الروح المعنوية لجنودهم.