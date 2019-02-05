مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي تدعم الإغاثة والتنمية في اليمن

المصدر: دبي - أكرم أبوالهنود

أشاد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، بالمشاريع والبرامج، التي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي في معظم محافظات الجمهورية اليمنية، مؤكداً أن تدخلات الهلال الأحمر الإماراتي أسهمت في تحسين أوضاع السكان في هذه المحافظات من خلال تنوعها وتعدد أهدافها الإغاثية والتنموية، كما عززت جهود الحكومة اليمنية في إيصال الخدمات المتنوعة للمواطنين اليمنيين.

وأكد الوزير عبدالرقيب فتح في تصريح لـ«البيان»، أن تلك المشاريع والبرامج التي ينفذها الهلال الأحمر شملت كل القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين اليمنيين، ووصلت إلى معظم محافظات الجمهورية، وعززت جهود الحكومة اليمنية في إيصال الخدمات المتنوعة للمواطنين اليمنيين.

تنسيق

وأشار وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني إلى أن الهلال الأحمر وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة اليمنية عمل مبكراً على الانتقال إلى المرحلة الثانية من العملية الإغاثية، والمتمثلة بمشاريع سبل العيش والمشاريع التنموية التي تعمل على تعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة، داعياً إلى مزيد من التنسيق المشترك بين اللجنة العليا للإغاثة والهلال سواء من خلال التنسيق المباشر أو غير المباشر عبر مكتب تنسيق المساعدات الخليجية الذي يرأسه مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي يقود عملية التنسيق والتكامل بين كل الجهات الإغاثية الخليجية الداعمة للشعب اليمني في كل المجالات الإغاثية والتنموية.