الإعلان عن انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية

المصدر: رام الله - وكالات

أعلن أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، أن اللجنة المكلفة من مركزية فتح أنهت حواراتها مع مختلف الفصائل وعدد من الشخصيات المستقلة بخصوص تشكيل حكومة فصائلية.

وأكد الفتياني حرص «فتح» بإجراء المشاورات مع كل الفصائل رغم إدراكها لمواقف بعض الفصائل، مشيراً إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعلنت عدم المشاركة في الحكومة المقبلة انطلاقاً من مواقفها السابقة بعدم المشاركة في أي حكومة فلسطينية، كما أعلنت الجبهة الديمقراطية أيضاً عدم مشاركتها. وأشار إلى أن حزبي الشعب و«فدا» عادا لقواعدهما التنظيمية ومكاتبهما ولجانهما المركزية لاتخاذ الموقف النهائي حول المشاركة في الحكومة المقبلة.

من جهته، أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال د.رامي الحمدالله، أن حكومته أفسحت المجال أمام مشاورات تشكيل حكومة فصائلية جديدة تقود المرحلة المقبلة للضغط تجاه إنهاء الانقسام.