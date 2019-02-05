أعلن مصدر عسكري عراقي أمس، مقتل جنديين إثر انفجار عبوة ناسفة شمال غرب الموصل.

وقال الرائد جمال الأعرجي إن الجنديين قتلا بالحال إثر انفجار عبوة ناسفة عند مدخل معسكر الكسك (110 كيلومترات شمال غرب الموصل)، مشيرا إلى أنه تم تسليم جثتيهما للطب العدلي في الموصل.

من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين مقتل طفل وإصابة خمسة من أفراد عائلته جراء انفجار عبوة ناسفة شرقي سامراء (120 كيلومتراً شمال بغداد).

وقال المصدر إن عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش انفجرت على عائلة كانت في نزهة في منطقة الجلام شرقي سامراء، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة خمسة من أفراد عائلته بجروح. ويعد هذا الحادث الثالث من نوعه في محافظة صلاح الدين خلال أيام.بغداد-وكالات