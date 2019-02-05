أمريكا تدعو لترحيل عناصر «داعش» في سوريا إلى دولهم

المصدر: واشنطن، دمشق - وكالات

دعت الولايات المتحدة، الدول، أمس، إلى استعادة مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي من سوريا ومحاكمتهم، في قضية تعتبر حساسة بالنسبة لحلفاء واشنطن وبينهم فرنسا في ظل قرار واشنطن سحب قواتها من هذا البلد المضطرب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، روبرت بالادينو، في بيان إن «الولايات المتحدة تدعو الدول الأخرى إلى استعادة ومحاكمة مواطنيها» الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد. يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أوقفت هجومها البري على تنظيم «داعش» شرق سوريا، وذلك بعد استخدام التنظيم المدنيين كدروع بشرية.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ذكرت أن قوات سوريا الديمقراطية تحاول فتح ممرات آمنة للمساعدة في هروب المدنيين إلي المناطق الخاضعة لسيطرتها، قبل استئناف القتال مع التنظيم الإرهابي.