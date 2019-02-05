«إيرتل».. بوابة الدوحة للتجسس على أفريقيا

المصدر: عواصم - وكالات

يرفض نظام الحمدين في قطر ترك أي فرصة من دون أن يستغلها للتوغل داخل قارة أفريقيا، في محاولة للتجسس والسيطرة عليها، ونشر الفتنة والتطرف داخل حدود الجيران. وأعلن جهاز قطر للاستثمار ضخ مبلغ 200 مليون دولار، من خلال إصدار أسهم أساسية في شركة إيرتل أفريقيا المحدودة.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن الصفقة لن تنطوي على أي بيع للأسهم من قبل المساهمين الحاليين، حيث يستند القرار من قبل جهاز قطر للاستثمار إلى مواصلة الاستثمار الأخير الذي بلغ 1.25 مليار دولار من قبل ستة مستثمرين عالميين.

وضخ تنظيم الحمدين هذه الأموال الضخمة في استثمارات قد لا يصل عائد كبير منها، يؤكد أن إمارة الإرهاب تستغل «وازع الاستثمار»، ستاراً لفرض نفسها على الساحة الأفريقية لنشر الإرهاب والفوضى.