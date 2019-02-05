وزير الإدارة المحلية اليمني لـ«البيان»: الدعم الاماراتي اسهم بقدر كبير في تخفيف معاناة اليمنيين

المصدر: دبي - أكرم أبوالهنود

أكد وزير الإدارة المحلية في اليمن عبد الرقيب فتح أن الدعم الذي قدمته دولة الامارات العربية المتحدة من خلال زراعها الإنساني الهلال الأحمر اسهم وبقدر كبير في تخفيف معاناة الشعب اليمني واسهم في تحسين أوضاع السكان في المحافظات المختلفة من خلال تنوعه وتعدد أهدافه الإغاثية والتنموية.

وأشاد الوزير في تصريح لـ"البيان" ، بالمشاريع والبرامج، التي ينفذها الهلال في معظم محافظات الجمهورية اليمنية، وقال ان تلك المشاريع والبرامج شملت كل القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين اليمنيين، ووصلت إلى معظم محافظات الجمهورية، وعززت جهود الحكومة اليمنية في إيصال الخدمات المتنوعة للمواطنين اليمنيين. مشيراً في الوقت ذاته الى التنسيق بين هيئة الهلال الأحمر الاماراتي والجهات الحكومية اليمنية ذات الصلة الذي أدى مبكراً للانتقال إلى المرحلة الثانية من العملية الإغاثية، والمتمثلة بمشاريع سبل العيش والمشاريع التنموية التي تعمل على تعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة.