وفاة أحد العاملين لدى شركة "بي أند أو بورتس" المملوكة لحكومة دبي بالصومال

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت شركة "بي أند أو بورتس" المملوكة من قبل حكومة دبي وفاة أحد العاملين لديها في ميناء "بوساسو" في بونتلاند صباح اليوم في حادثة نتج عنها أيضا إصابة ثلاثة موظفين آخرين، جميعهم يتلقون العلاج الطبي اللازم.

وقال المكتب الاعلامي لحكومة دبي إنه يتم حاليا التحقيق في ظروف الحادث من قبل كل من "بي أند أو بورتس" وسلطات بونتلاند حيث تتعاون الشركة بالكامل مع الجهات المختصة للكشف عن ملابسات الحادثة.

وتقدمت الشركة ببالغ العزاء لعائلة الموظف المتوفي وحيث أن هذا التحقيق لا يزال قائما، لن تقوم "بي أند أو بورتس" بأي تعليق إضافي إلى أن تتوضح الحقائق الكاملة المحيطة بالحادث.