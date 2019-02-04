«هيئة الهلال» توفر المياه لأكثر من 20 ألف نسمة في تعز

المصدر: تعز - أحمد الباشا

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي «مشروع سقيا ماء»، الذي يهدف لتوفير المياه إلى أهالي منطقة بني يوسف في مديرية المواسط التي تعاني من شح المياه.

ويوفر المشروع المياه لأكثر من 20 ألف نسمة في قرى الدوم والذنيب وشرار وعقف والمناخ بعزلة بني يوسف، وذلك بسبب شح المياه في المنطقة وجفاف آبار المياه في هذه المناطق المكتظة بالسكان والنازحين.

وحضر التدشين العميد الركن عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، ومندوب الهلال الأحمر الإماراتي د. هشام الحمادي، وعدد من الوجاهات والشخصيات الاجتماعية في المنطقة.

استجابة

وقدم العميد الركن عدنان الحمادي أسمى معاني الشكر والتقدير إلى الهلال الأحمر لاستجابتهم لنداءات المواطنين في المناطق التي تعاني من شح المياه نتيجة قلة الأمطار وجفاف الآبار.

من ناحيته أكد مندوب الهلال الأحمر د. هشام الحمادي أن المشروع يأتي استجابة من قبل الهلال لنداء الاستغاثة لأهالي بني يوسف في توفير المياه لهم، بعد الجفاف الذي عانوه لأكثر من عام.