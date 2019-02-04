وفاة نائب رئيس الأركان اليمني

المصدر: الرياض - وكالات

توفي نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني اللواء صالح الزنداني، أمس، متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء هجوم لمسلحي الحوثي، عبر طائرة مسيرة على عرض عسكري، جنوبي البلاد. وقال مصدر حكومي يمني في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن اللواء الزنداني توفي بأحد المستشفيات السعودية، جراء الجروح البليغة التي أصيب بها في الهجوم الحوثي.

ويعتبر الزنداني ثاني مسؤول عسكري يمني يتوفى جراء الهجوم الحوثي، بعد وفاة رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء محمد صالح طماح عقب أيام فقط من إصابته في العملية ذاتها.