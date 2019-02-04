10 ملايين يمني يعانون الجوع

المصدر: عدن - وكالات

أعلنت الأمم المتحدة، أمس أن هناك 10 ملايين يمني (من أصل نحو 28 مليوناً)، يعانون الجوع الشديد. وحسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، الذي رصد الوضع الإنساني في البلاد منذ 16 حتى 23 يناير الماضي، فإن «7.4 ملايين يمني بحاجة إلى علاج أو منع سوء التغذية، من بينهم 3.2 ملايين شخص يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد».

وذكر التقرير أن اليمنيين باتوا في الوقت الحالي عرضة للمجاعة بشكل أكبر منذ تصاعد النزاع في مارس 2015.

وأشار التقرير أن هناك 230 مديرية في اليمن، من أصل 333 معرضة لخطر المجاعة. وأمام الوضع الإنساني الصعب، ذكر التقرير أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عمل في يناير الماضي على توسيع نطاق عمله ليشمل 12 مليون شخص، وذلك بتقديم «حصص غذائية وقسائم سلع أساسية».