وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني: تزايد حالات التدنيس والاقتحام

المصدر: القدس المحتلة- د.ب.أ

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، الشيخ يوسف ادعيس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت أكثر من 100 اعتداء وانتهاك، بحق المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي، خلال الشهر الماضي.

وجدد ادعيس في بيان، تحذيره من خطورة الوضع في المسجد الأقصى، وتزايد حالات التدنيس والاقتحام، والتي بلغت الشهر الماضي 30 اقتحاماً، فيما تزايدت التصريحات التحريضية على المسجد والمرابطين فيه.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات شملت محاصرة سلطات الاحتلال المسجد الأقصى، الأمر الذي حال دون قيام المصلين بأداء صلاة الظهر، فضلاً عن الاعتداء بالضرب على مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني.

وقال ادعيس إن الاحتلال يواصل حفرياته أسفل المسجد الأقصى، كما اقتحمت ما تسمى سلطة آثار الاحتلال المسجد، وصورت معالمه، كما اقتحم قائد شرطة القدس يورام هليفي، ومجموعة ممن يسمون «المقاتلون القدامى»، جميع المصليات وساحات المسجد الأقصى المبارك، واستمعوا إلى شروحات خطيرة واستفزازية، تبين نية الشرطة تجاه المسجد الأقصى.

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استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، أمس، تحليق ثلاث طائرات شراعية إسرائيلية فوق المسجد الأقصى المبارك. وقالت الأوقاف، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إنها تنظر بخطورة بالغة لما جرى من تحليق طائرات شراعية على ارتفاع منخفض فوق المسجد الأقصى المبارك، يوم الجمعة الماضي.

وأكدت الأوقاف، أن هذا الأمر مستهجن ومستغرب، محذرة من أن «أي مساس يحصل للمسجد الأقصى المبارك، تقع مسؤوليته على عاتق السلطات الإسرائيلية، التي سمحت لهؤلاء بالتحليق والطيران فوق الأقصى، خاصة أن المسجد مستهدف من قبل المتطرفين اليهود، الذين يدعون إلى هدم قبة الصخرة المشرفة، وبناء الهيكل المزعوم». القدس المحتلة - د.ب.أ