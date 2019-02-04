مصر تدين قرار إسرائيل بعدم تجديد بعثة التواجد الدولي في الخليل

المصدر: القاهرة- د.ب.أ

أعرب الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ عن القلق إزاء القرار الإسرائيلي، بشأن عدم تجديد ولاية بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وشدد حافظ، في بيان، على ضرورة تجنُب أية قرارات أحادية، تخالف أحكام اتفاق أوسلو-2 لعام 1995، وتعقِّد الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الطرفيّن، وإقامة السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتيّن، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجدّد حافظ التأكيد على موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشيراً إلى أن أية إجراءات تستهدف التغيير في الترتيبات القائمة أو في الوضع على الأرض ستُزيد من مستوى التوتر ولا تخدم سوى تقويض المساعي باتجاه السلام المنشود.