بورصة قطر في المنطقة الحمراء بضغط 4 قطاعات

المصدر: عواصم - وكالات

اختتمت بورصة قطر، تعاملات أمس على تراجع، وسط انخفاض 4 قطاعات، وتقلص بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.29 %، متدنياً إلى النقطة 10689.17، ليخسر 31.14 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. تقلصت التداولات، حيث هبطت السيولة إلى 148.47 مليون ريال، مقابل 317.12 مليون ريال يوم الخميس، كما تراجعت الكميات إلى 5.60 ملايين سهم، مقارنة بـ 9.54 ملايين سهم في الجلسة السابقة.

وشهدت التداولات تراجع قطاعات التأمين، والنقل، والبنوك، والبضائع، بينما ارتفعت قطاعات العقارات، والصناعة، والاتصالات.

وجاء التأمين على رأس القطاعات المتراجعة بـ 2.09 %، متأثراً بهبوط 3 أسهم، تقدمها العامة الأكثر انخفاضاً بـ 5.98 %، وتجاهل التأمين تصدر الخليج التكافلي القائمة الخضراء بـ 4.71 %.