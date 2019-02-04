أنقرة تخنق الدوحة بالهيمنة على أسواقها

المصدر: عواصم - وكالات

كرس النظام التركي، هيمنته الاقتصادية على قطر، مستغلاً الرضوخ المجاني الذي يبديه أمير قطر أمام أطماع أردوغان في استغلال قطر، واستنزاف خزائنها، لإنقاذ اقتصاده المتداعي منذ العقوبات الأمريكية ضده، والعزلة الدولية المفروضة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الصدد، ارتفعت الصادرات التركية إلى قطر بنسبة 62 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت من 630 مليوناً، إلى مليار و18 مليون دولار. وأعلن اتحادات مصدري أيجه في بيان له، أن قطر من بين أكثر الدول التي ارتفعت إليها الصادرات التركية.

وأضاف البيان أن صادرات المنتجات الكيميائية، والمنتجات الصناعية، احتلت المرتبة الأولى بين الصادرات، ووصلت إلى 117 مليون دولار.

ولفت البيان إلى أن صادرات الأسمنت والإلكترونيات، والكهربائيات احتلت المرتبة الثانية، ووصلت إلى 100 مليون دولار.