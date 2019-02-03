مقتل 8 إرهابيين بضربة جوية غرب مصر

المصدر: القاهرة - وكالات

أسفرت ضربة جويّة نفّذها الجيش المصري عن مقتل ثمانية متطرّفين في الصحراء الغربية، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش، أمس. وقال الناطق في بيان، إن الضربة تمت بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة، تفيد بتواجد خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد، وتخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.

مضيفاً: «بعد تحديد أماكن تواجدهم بكل دقة، قامت القوات الجوية باستهداف البؤرة الإرهابية، مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة». وأكد الناطق أن العملية أسفرت عن القضاء على ثمانية إرهابيين شديدي الخطورة، وضبط آخرين وتدمير ثلاث سيارات دفع رباعي، ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة.

وأوضح الناطق العسكري أن القوات المسلحة والشرطة المدنية، تواصلان جهودهما في ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية لحفظ أمن واستقرار البلاد.

على صعيد متصل، قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة خمسة متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية أكتوبر الإرهابية»، لجلسة اليوم (الأحد) لتعذر حضور المتهمين.

وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من سبعة متهمين محكوم على خمسة منهم بالإعدام، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة، والتي أصدرت قرارها المتقدم.