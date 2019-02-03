وفاة 9 أشخاص بـ «إتش1 إن1» في المغرب

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

أعلن وزير الصحة المغربي أنس الدكالي في الرباط أن أنفلونزا الخنازير «إتش1 إن1» تسببت هذا الأسبوع بوفاة تسعة أشخاص في المملكة.وأكد الوزير في تصريح لوكالة الأنباء المغربية أن «الحالة الوبائية» تبقى رغم ذلك «عادية مقارنة بالسنوات الماضية».

وأشارت وسائل الإعلام، الأربعاء الماضي، إلى الوفاة الأولى. ومنذ ذلك الحين، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات مثيرة للقلق. وكانت الحصيلة الرسمية الخميس خمس وفيات

وفي اليوم ذاته، أشار الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي إلى أن «الجهود تتواصل لرصد أي حالة تسجل في أي مستشفى». وأنفلونزا الخنازير هو الاسم الشائع المستخدم لفيروس إتش1 إن1، المرض التنفسي الذي يحصل جراء الاحتكاك بالخنازير