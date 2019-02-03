20 منظمة إخوانية تديرها قطر وتركيا لتشويه الدولة المصرية

المصدر: القاهرة - وكالات

كشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة، حافظ أبو سعدة، عن أن هناك أكثر من 20 منظمة موجودة في تركيا وقطر وفرنسا وبريطانيا وجينيف، وغيرها من الدول تترأسها قيادات إخوانية من مختلف الدول العربية، تعمل على إصدار البيانات وتمد منظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية بمعلومات مغلوطة عن مصر في تقاريرها التي تصدرها.

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هناك منظمة في بريطانيا تدعى «هيومان رايتس مونتير» يترأسها وليد شرابي أحد القيادات الهاربة والتابعين للجماعة الإرهابية، تقوم بالعمل مع هيومان رايتس واتش وتمدها بمعلومات كاذبة عن الاختفاء القسري، وغيرها من الادعاءات الكاذبة.