الأردن يوافق على استضافة جولة تفاوض يمنية

المصدر: عمّان - البيان، وكالات

أعلن الأردن، موافقته على طلب جديد من الأمم المتحدة لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي في عمّان الأسبوع المقبل لبحث اتفاق الأسرى.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان إن «الأردن وافق على طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (مارتن غريفيث) لعقد اجتماع في عمّان الأسبوع القادم بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين».

وأضاف إن «موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمّان تأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة».

اختراق

وكان ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون عقدوا منتصف الشهر الماضي جولة أولى من المباحثات منذ اتفاق السويد في عمّان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبــادل الأسرى.

ولم يرشح شيء عن هذا الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلي مكتب مبعوث المنظمة الدولية إلى اليمن والصليب الأحمر أية معلومات. وحققت الأمم المتحدة اختراقاً في 13 ديسمبر بعد ثمانية أيام من المحادثات في السويد بين ممثلين عن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وميليشيا الحوثي المدعومة مـن إيـران مـن جهة ثانية.

وبموجب هذا الاتفاق، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في 18 من ديسمبر في مدينة الحديدة الواقعة في غربي اليمن على البحر الأحمر، على أن يلتزم المقاتلون الانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة إلى جانب الاتفاق على تبادل الأسرى الذي يتعلق بنحو 15 ألف شخص من الطرفين.