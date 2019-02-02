مقتل 8 إرهابيين في ضربة جوية للجيش المصري غرب البلاد

المصدر: (أ ف ب)

قتل ثمانية إرهابيين في ضربة جوية نفذها الجيش المصري في الصحراء الغربية للبلاد، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش السبت.

وقال المتحدث في بيان إن الضربة تمت "بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة ، تفيد بتواجد خلية إرهابية بالظهير الصحراوى غرب البلاد تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد".

وأضاف "بعد تحديد أماكن تواجدهم بكل دقة، قامت القوات الجوية باستهداف البؤرة الإرهابية مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة"، مؤكدا أن العملية "أسفرت عن القضاء على 8 أفراد شديدي الخطورة وضبط آخرين وتدمير عدد (3) عربة دفع رباعي ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة".