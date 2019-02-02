قرقاش: الصبر على الحوثي ليس بلا نهاية

المصدر: عواصم ـ البيان ، وكالات

اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الفرصة لا تزال مواتية لمعالجة الأزمة اليمنية. وحضّ قرقاش الأمم المتحدة على اتخاذ تحرك عاجل لوقف انتهاكات الحوثي.

وكشف عن أن التحالف العربي دفع برسالة إلى الأمم المتحدة أبدى فيها مخاوفه بشأن انتهاكات الحوثي وتأثيرها على تنفيذ اتفاقية استوكهولم. وقطع بأن الامتثال لاتفاقية استوكهولم يعد ضرورياً لمزيد من الخطوات في اليمن.

وقال عقب لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة، إن الصبر على انتهاكات الحوثيين لا يمكن أن يكون إلى ما لا نهاية، معرباً عن قلقه من إمكانية تصاعد العنف على الأرض نتيجة استفزازات الحوثيين.

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