مقتل أم وطفليها وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة شمال تكريت العراقية

المصدر: تكريت - د.ب.أ

أفاد مصدر حكومي بمحافظة صلاح الدين، أمس، بمقتل أم وطفليها وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش شمال مدينة تكريت (170 كيلومتراً شمال بغداد).

وقال محمد زيدان مدير ناحية الزوية، إن امرأة واثنين من أطفالها قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون من عائلة واحدة بانفجار عبوة ناسفة قرب جبل مكحول ( 60 كيلومتراً شمالي تكريت).

وأضاف زيدان أن «عائلة كانت في نزهة غربي الناحية وكان الأطفال يلعبون قربها فحدث انفجار هائل قُتل على إثره طفلان وأصيب أربعة آخرون من أفراد العائلة بجروح، لكن الأم ما لبثت أن توفيت أثناء نقلها إلى المستشفى»، مرجحاً أن تكون العبوة من مخلفات تنظيم داعش.