إعادة فتح 587 شارعاً في بغداد

المصدر: بغداد - البيان

أعلنت أمانة بغداد، أمس، إعادة فتح أكثر من 587 شارعاً كانت مغلقة في العاصمة، منذ انطلاق الحملة، بتوجيه من رئاسة الوزراء، وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة.

وقالت الأمانة في بيان: «إن الدوائر البلدية، بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة، أعادت فتح 587 شارعاً رئيساً وفرعياً، إلى جانب عدد من الأنفاق بالعاصمة، كانت قد أغلقت بسبب الأوضاع الأمنية منذ عام 2003، وفق خطة تضمنت إعادة تأهيل تلك الشوارع، ما أسهم بتقليل الاختناقات المرورية، إلى جانب حملاتها المستمرة لرفع الكتل الكونكريتية».