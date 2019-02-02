الشرعية تسيطر على جبل القهر و4 مناطق بكتاف

المصدر: عدن - وكالات

أحرزت القوات الحكومية، أمس، تقدماً ميدانياً بكتاف التابعة لمحافظة صعدة. وقالت مصادر عسكرية بحسب مواقع إخبارية محلية، إن الجيش حرر سلسلة جبال القهر ومناطق الرفقة والعقيمي والركب والحلفاء بكتاف.

وأضافت، إن القوات الحكومية تمكنت من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة بعد دحر ميليشيا الحوثي الإرهابية. وفي التفاصيل، تواصل القوات الحكومية في محور كتاف بقيادة اللواء رداد الهاشمي مسنودة بمقاتلات التحالف العربي هجماتها على مواقع وتحصينات الميليشيا الحوثية الإيرانية.

سيطرة كاملة

وبحسب المصادر تمت السيطرة الكاملة على سلسلة جبال القهر الاستراتيجية واستعادة قرية الرفقة وقرية «الحَلفاء» وقرية العقيمي الآهلة بالسكان، إلى جانب قرية المركب التي شهدت نزوحاً جماعياً للسكان إثر اشتداد المواجهات والاشتباكات مع الميليشيات.

وفي السياق، لقي القيادي الحوثي البارز أبو جابر المهذري مصرعه أثناء الاشتباكات وإلى جانبه العديد من العناصر الإرهابية. كما قصفت مقاتلات التحالف العربي عدداً من العربات والتجمعات للعناصر الانقلابية أثناء هذه المعارك الضارية، وتم أسر 3 أفراد من عناصر الميليشيا إلى جانب اغتنام عدد من قطع السلاح والذخائر وتكبيدهم عدداً من القتلى والجرحى. وتتقدم القوات الحكومية نحو مركز المديرية الذي يعد النقطة الأخيرة في إعلان مديرية كتاف كبرى المديريات بمحافظة صعدة مديرية محررة بالكامل من سيطرة الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني.