الميليشيا تغلق مقر منظمة بريطانية في صنعاء وتختطف 2 من مسؤوليها

المصدر: صنعاء، عدن ـ وكالات

أغلقت ميليشيا الحوثي الإيرانية مقر منظمة سيفروولد البريطانية في صنعاء، واختطفت اثنين من مسؤوليها بعد اقتحام عناصرها المكتب ومصادرة أجهزة الكمبيوترات والوثائق.

ودان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جريمة الاختطاف التي أقدم عليها ما يسمى جهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيا، والتي تم خلالها اختطاف مديرة شؤون اليمن بالإنابة في المنظمة أوفى النعامي، ومدير البرامج الحسن القوطري.

إرهاب

وقال الوزير الإرياني إن اختطاف ميليشيا الحوثي لمسؤولي المنظمة البريطانية يعد عملاً إرهابياً يعكس الظروف الخطرة التي تعمل فيها المنظمات في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، ويكشف حقيقة هذه الميليشيا التي لا تقيم أي وزن للقوانين والأعراف ولا للأوضاع الإنسانية التي تمر بها بلادنا بسبب الانقلاب.

مطالب ودعوات

وطالب وزير الإعلام المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن بالإدانة الواضحة للجريمة الإرهابية، والضغط على الميليشيا الحوثية لسرعة إطلاق جميع المختطفين. ودعا كافة المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيا إلى سرعة المغادرة ونقل برامجها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعدم البقاء رهينة ابتزاز وإرهاب الميليشيا.