الشرعية تسيطر على 80% من الأراضي باستثناء موانئ الحديدة

المصدر: عواصم - وكالات

قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني إن القوات الشرعية ممثلة بالجيش الوطني والمقاومة قد أحكمت السيطرة الكاملة على 80% من الأراضي والمنافذ البرية والبحرية والجوية باستثناء موانئ الحديدة، وتحدث الارياني في تغريدة على موقع تويتر على أن ما تحقق من نصر لليمن باستعادة الدولة دورها وإعادة بناء مؤسساتها وكل ما حصل من الإنجازات لم يكن ليتم لولا القيادة السياسية الحكيمة ودعم التحالف العربي بقيادة السعودية.

وكانت مصادر سياسية في صنعاء كشفت أن لقاءات المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مع قيادات ميليشيا الحوثي لم تخرج بأية نتائج جديدة. وقالت المصادر إن غريفيث حاول أن يُحدث دَفعة جديدة للاتفاق، خلال لقائه مع زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، مبينةً أن النقاش أخذ منحى آخر.