الجيش الليبي يسيطر على غدوة في سبها

المصدر: طرابلس - وكالات

أعلن الجيش الليبي أمس سيطرته على منطقة غدوة في سبها التي دخلها أول من أمس إثر اشتباكات دامت 7 ساعات مع ميليشيات تشادية ألحق بها خسائر كبيرة فيما فقد 3 من عناصره خلال هذه المواجهات.

وأكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، مقتل 3 من جنود الجيش في المواجهات التي اندلعت فجر أمس، وشهدتها غدوة الواقعة جنوبي مدينة سبها، بين قوات الكتيبة 128 مشاة و«ميليشيات تشادية».



وقال المسماري، في بيان مقتضب على «فيسبوك» حول أحداث سبها إن القوات المسلحة تلقن الميليشيات التشادية التي تساندها فلول الجضران والإرهابيون الهاربون من بنغازي درساً في فنون القتال وتلحق بها خسائر كبيرة في منطقة غدوة. وتودع ثلاثة شهداء من أبطالها الشجعان.

وأعلنت الكتيبة 128 مشاة سيطرتها الكاملة على منطقة الاشتباكات، بعد معارك استمرت لسبع ساعات، فجراً قادها من جانب الجيش الرائد حسن معتوق الزادمه.



حالة الطوارئ



من جهته، أصدر المكتب الإعلامي لبلدية سبها، بياناً قال فيه إن عميد المجلس البلدي حامد الخيالي ومدير مكتب الخدمات الصحية عبدالجليل خضري توجها إلى المركز الطبي، في إعلان لحالة الطوارئ بالمدينة، بعد وصول مصابين من القوات المسلحة إلى المركز الطبي سبها، مشيراً إلى مقتل عدد من الجنود التابعين للكتيبة 128 «بعد عملية التفاف قامت بها قوات المعارضة التشادية في المنطقة، إلا أن قوات الجيش تصدت لها بقوة وحسم»، بحسب البيان.



واندلعت اشتباكات عنيفة، أمس، بين قوات الجيش الليبي وميليشيات تشادية في بلدة غدوة عقب العملية العسكرية التي أطلقها الجيش لتحرير المنطقة. وذكر موقع «بوابة العين» أن الميليشيات التشادية حاولت مباغتة قوات الجيش الليبي بهجوم يستهدف تمركز القوات.



اقتحام غدوة



وكان الجيش الليبي أعلن، أول من أمس، دخوله منطقة غدوة للبدء في التمركز بها وتطهيرها من الإرهابيين، والانطلاق نحو الحدود الجنوبية للبلاد لتأمينها بشكل كامل.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقيادة الجيش الليبي، في بيان صحافي مقتضب إن «طلائع الجيش الليبي تدخل منطقة غدوة لتطهيرها، وذلك ضمن عمليات تطهير الجنوب الليبي التي أطلقها القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفـة حفتـر».